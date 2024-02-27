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Bursa’da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı

İHA İHA
27.02.2024 09:43
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Bursa’da seyir halindeki motosiklet hafif ticari aracın çarpmasıyla demir korkuluğa uçtu.

Lüks motosiklet kullanılamaz hâle gelirken, sürücüsü şans eseri hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 31 AJD 465 plakalı motosikleti ile seyir hâlinde olan Ersin Ö., yol ayrımına geldiği sırada, sol şeridinde ilerleyen Ömer Y.’nin idaresindeki 16 J 0951 plakalı hafif ticarî aracın çarpmasıyla savruldu. AVM’nin otoparkındaki demir korkuluklara çarpan motosikletli yerde kalırken, lüks motosiklet hurdaya döndü. Kazada motosiklet sürücüsü şans eseri hafif yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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