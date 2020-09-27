YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 27.09.2020 22:33 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yalova kara yolunda seyreden Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Fehmi Kaymak (78) idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete, Orhangazi Terminali karşısında arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Mevlüde Kaymak (70), otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan yaşlı çift, olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Otomobil sürücüsü Burak Y. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
40 yıllık hayal gerçek oluyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı

Bursa Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.