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Bursa'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

23.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 16 VR 965 plakalı motosikletiyle seyreden Ali Sürkaç'a (58), sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, park halindeki 41 AFJ 165 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sürkaç, ilk yardım ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası panikleyerek aracını bırakıp kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletli caddeye girdiği sırada otomobilin çarptığı, sürücünün savrulduğu görülüyor.

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motosiklet kaza surucu

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