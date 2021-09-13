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Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

13.09.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde İbrahim Ç. yönetimindeki 34 PYV 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Sevinç'e (23) çarptı.

Kazada yaralanan Sevinç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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