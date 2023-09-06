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Bursa'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

06.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Semih Arslan (32) idaresindeki 16 ANG 011 plakalı otomobil, İznik'ten Kaynarca Mahallesi istikametine seyir halindeyken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ergen Patat (67) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Patat, Ömer Karaçoban ve Rahime Güney yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Semih Arslan, İznik'teki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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