Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 34 CJC 354 plakalı otomobiliyle seyreden ve Alaşarköy mevkisinde dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırdığı iddia edilen N.B. (66) emniyet şeridine geçti.

Kaçırdığı dönüşe gitmek için geri manevra yapmaya çalışan N.B'nin kullandığı otomobile, M.P. (52) idaresindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon çarptı.

Kazada, N.B. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz