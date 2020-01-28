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Bursa'da oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi

BURSA HABERLERİ  | 28.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bursa'da oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nde ikamet eden S.P, kendisiyle aynı ismi taşıyan kızı S.P. ile beraber yaşadıkları evi emlakçıya sattı.

Bunu öğrenen kızının sinirlenerek evi yaktığı öne sürüldü. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıkları alevleri söndürdü.

Polis, evin kullanılmaz hale geldiği yangının ardından olay yerinden kaçan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa Ev yangını Yangın

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