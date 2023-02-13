Bursa’da oyuncak kampanyası

Depremin yaralarının bir an önce sarılması için arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, altyapı ve yol bakımlarından sosyal yardımlara kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem mağduru çocukları da unutmadı. Başlatılan kampanya ile toplanacak oyuncak ve kitaplar, bölgedeki deprem mağduru çocuklara ulaştırılacak.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için 622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 22 arama kurtarma aracıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşama destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve Bursa’ya gelen depremzedelere özel mağaza uygulaması ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, şimdi de depremzede çocuklar için harekete geçti. Deprem nedeniyle ağır bir travma yaşayan çocuklara psikolojik destek sağlanması amacıyla ‘Oyuncaklarımızı ve Kitaplarımızı Paylaşıyoruz’ kampanyası düzenlendi. Gönüllüler tarafından getirilen yeni veya sağlam oyuncaklar ile kitaplar, minik yürekleri ısıtmak için deprem bölgelerinde oluşturulacak etkinlik alanlarında çocuklarla buluşturulacak.

Kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler, yeni ve sağlam oyuncaklar ile kitapları 19 Şubat Pazar gününe kadar 09.00 - 18.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’ne bırakabilecek.

