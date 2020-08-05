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Bursa'da özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bursa'da özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan kişi yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Reyhan Mahallesi Safranlık Çıkmazı'ndaki 4 katlı eğitim kurumuna zemin katta bulunan açık pencereden giren zanlı, yaklaşık 30 bin lira değerindeki teknolojik aletleri çaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.A. (23) olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından zanlı, çaldığı eşyalarla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

M.A'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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