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Bursa'da özel halk otobüsünde yankesicilik yapan kişi yakalandı

21.12.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yankesicinin, bir yolcunun cep telefonunu çalma anı araç kameralarınca görüntülendi

Bursa'da özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle bir yolcunun cep telefonunu çalan kişi yakalandı.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde özel yolcu otobüsüne binen M.G, durakta indiğinde cep telefonunun yanında olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Otobüsün içindeki araç kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin montunun cebindeki telefonu çalan kişinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 35 kaydı bulunan Ö.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, Ö.K'nin yanındaki M.G'nin montunun cebinden telefonu çaldıktan sonra koltuğa oturduğu, otobüsün hareket etmesinin ardından ilk durakta indiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bursa yankesici

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