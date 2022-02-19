Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Millet Mahallesi 6. Yıldırım Sokak'ta park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde bulunan çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Patlamada araçta bulunan Baki A. ve Mert B. yaralandı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların vücutlarının çeşitli kısımlarında yanıkların bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Tayfun Akbulut yaptığı açıklamada, patlama sesiyle arabadan indiğini, şahıslardan birinin kafasından yaralandığını söyledi.



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