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Bursa’da parklar sağlık için kapatıldı

BURSA HABERLERİ  | 28.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Covid 19’ salgınının önüne geçmek için her geçen gün yeni yeni tedbirler alınırken, şimdi de 17 ilçedeki Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan 73 park, ziyaretçi girişine kapatıldı.Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgının önüne geçebilmek için yeni uygulamaları devreye alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Covid 19’ salgınının önüne geçmek için her geçen gün yeni yeni tedbirler alınırken, şimdi de 17 ilçedeki Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan 73 park, ziyaretçi girişine kapatıldı.
Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgının önüne geçebilmek için yeni uygulamaları devreye alıyor. Risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Ekibiyle gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 17 ilçedeki park, mesire alanı, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin bulunduğu alanları vatandaşların kullanımına kapadı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezindeki Merinos Park, Kültürpark ve Botanik Park, başta olmak üzere tüm parkların girişine uyarıcı levhalar takarken, parkların giriş kapıları da güvenlik şeritleri ile kapatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, uygulamayı, "Zor günleri aştığımızda yeniden çiçek açacağız. O gün gelinceye kadar siz hemşehrilerimizin severek uğradığı parkları bir müddet sakin bırakacağız. Parklarımız kısa bir mola vermişken siz de #EvdeKal’ın, sağlıklı kalın. #HayatEveSığar" sözleriyle anlattı.

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