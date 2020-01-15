YURTHABER
  4. Bursa'da polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

Bursa'da polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 15.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Bursa'da polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üzerlerine araç sürdüğü trafik polislerinden birisini yaralayan zanlı tutuklandı.

Soğan Mahallesi'nde bir hafta önce uygulama yapan trafik ekipleri, şüpheli görülen araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve aracını üzerlerine sürdüğü polislerden birisini yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kısa süre sonra aracı ve sürücüsünü tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan kaydı bulunduğu da öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Osmangazi parklarla nefes alıyorOsmangazi parklarla nefes alıyor
Taraftarlara özel sözlükTaraftarlara özel sözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Polis

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

Bursa Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift

Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift

Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak"

Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak"

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.