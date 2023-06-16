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Bursa'da polis memurunun şehit edildiği, 2 kişinin de öldürüldüğü olaya ilişkin ayrılan davada beraat kararı

16.06.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 2020 yılında iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ın silahla vurularak şehit edilmesi ve aynı olayda 2 kişinin de öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık beraat etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "suçluyu kayırma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Çakır A'nın avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya katıldıklarını belirten sanık avukatı, sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle üzerine atılı suçların her birinden beraatine hükmetti.

OLAY

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokağı'nda 31 Mayıs 2020'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuş, kavgaya karışanlardan Rüstem ve Mahmut Ortaç yaşamını yitirmiş, E.B. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin tutuklanan Tuncay Aksu ile başka suçtan tutuklu Köçer Ö'nün de yer aldığı 16 tutuksuz sanık hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Davanın geçen yıl eylül ayında karara bağlanmasının ardından bazı sanık, müşteki ve müşteki sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyası yeniden Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını, yakın akrabalık ilişkisi ve menfaat çatışması bulunduğu gerekçesiyle bazı müşteki sanıkların savunmalarının ayrı avukatlar tarafından yapılması gerektiği ve bazı sanıklar için çelişkili hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozmuştu.

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Aksu'ya polis memuru Erman Özcan'a karşı eyleminden dolayı "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiş, sanığa, maktuller Mahmut ve Rüstem Ortaç'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 18'er yıla düşürmüştü. Aksu, E.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 9 ay hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca heyet, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen ulaşılamayan sanık Çakır A'nın dosyasının ayrılmasına, diğer tutuksuz sanıkların ise beraatına karar vermişti.

Polis ekipleri, yaklaşık iki ay süren takip sonucu Çakır A'nın Eskişehir'de Emek Mahallesi Nesligül Sokak'taki bir evde saklandığını belirlemişti. Çakır A, eve düzenlenen operasyonda saklandığı yatağın altında yakalanmıştı.

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