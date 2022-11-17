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  4. Bursa'da polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Bursa'da polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli kovalama sonucu yakalandı

17.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların bulunduğu araç ile evlerinde bir miktar esrar ile bir tüfek ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.O.Y. ve E.Y'nin bulunduğu 16 JG 192 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp kaçan otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından polislerce Hacivat Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta ve şüphelilere ait evlerdeki aramalarda 1040 gram esrar ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

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