Bursa'da polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.O.Y. ve E.Y'nin bulunduğu 16 JG 192 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp kaçan otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından polislerce Hacivat Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta ve şüphelilere ait evlerdeki aramalarda 1040 gram esrar ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

