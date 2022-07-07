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Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

07.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'da otomobilden tabancayla rastgele ateş ederek bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Selimzade Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde oturan Kadir D. (65), caddeden geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemede, şüphelinin 32 suç kaydı bulunan R.Ç. (26) olduğunu belirledi.

Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde suç aletiyle gözaltına alınan R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Kadir D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa tabanca

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