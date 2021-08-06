Bursa'da refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Celal Ak idaresindeki 45 AEK 905 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yolun karşısına geçti. Otomobil, karşı istikamette seyir halindeki Gökhan P'nin kullandığı 05 AAV 341 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Celal Ak ile araçta bulunan Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Sürücü Celal Ak'ın müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



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