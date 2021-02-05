Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa'da 19'uncu yüzyılda Osmanlı mimarisi özellikleriyle inşa edilen, devlet misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994'te Büyükşehir Belediyesine bağışlanan 200 yıllık binanın restorasyon çalışmasında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye'deki 200 yıllık tarihi bina ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Muradiye Külliyesinin yakınında bulunan ve 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, ilk olarak 1836 yılında devlet misafirhanesi olarak, daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı.

Ardından 1877 yılında konut olarak kullanılmaya başlanan ve emekli harita mühendisi yarbay ve dağlama sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında müze eve dönüştürüldü. Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonunu sergilediği ve yaşadığı müze evi, 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışladı.