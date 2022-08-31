Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısındaki çökme güvenlik kamerasında

Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çatının yoğun yağış nedeniyle çökmesi ve alanda bulunan vatandaşların terminalin içine doğru kaçması yer aldı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelmiş ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu, yaralının olmadığı bildirilmişti.



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