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Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

BURSA HABERLERİ  | 02.04.2020 21:17 | Son Güncelleme

Bursa’da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur, Çekirge’deki Royal Termal Hotel’i sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Bursa’da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur, Çekirge’deki Royal Termal Hotel’i sağlık çalışanlarına tahsis etti. Sağlık çalışanları otele giriş yapmaya başladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur’dan Bursa’daki sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Erdem ve Adanur’un çabalarıyla Çekirge’de hizmet veren Halil İbrahim Çakır ve Yasin Sager’in işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı, 92 odalı Royal Termal Hotel sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz hizmet sunacak. Otelin tamamının tahsis edildiği sağlık çalışanları bu önemli destekten yararlanmaya başladı. Şu ana kadar yüzde 30’luk bir bölüm otele giriş yaparken, cuma gününe kadar sağlık çalışanı tüm konukların gelmesi bekleniyor. Royal Termal Hotel Müdürü Dünya Arslan, "Otelimiz bir ay süreyle sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Nilüfr Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur, sağolsunlar, otelimizin kapılarını bir ay süreyle sağlık çalışanlarına açtılar. Otelimiz profesyonel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekibim ve ben de gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını otellerine yönlendirdiğini kaydeden Arslan, "Dileyen sağlık çalışanlarımız öncelikle İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaparak, otelimizde konaklayabilirler" diye konuştu.
Otelin sağlık çalışanlarına tahsisli olduğu süre içinde bütün kiralama ve hizmet masrafları Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve hayırsever işadamı Adanur ile işletmeciler tarafından karşılanacak.
Başkan Erdem, "Bizim için canını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır. Biz daha önce de bünyemizde bulunan ve okullar tatil edildiği için boş olan öğrenci yurtlarını tahsis etmiştik. Gerekirse şu anda boş olan spor salonlarımızı hastaneye çevirmek için çalışmalarımız sürmekte" demişti.
Hayırsever iş adamı Mehmet Adanur da zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirterek, "Biz iş dünyası olarak sağlık savaşçılarına destek için elimizi taşın altına koymalıyız. Bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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