YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da sağlık çalışanlarından aşı uygulamasına yoğun ilgi

Bursa’da sağlık çalışanlarından aşı uygulamasına yoğun ilgi

15.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.Çin’den gelen korona virüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Bursa’daki sağlık çalışanları, aşı uygulamasının ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

Bursa’da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.
Çin’den gelen korona virüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Bursa’daki sağlık çalışanları, aşı uygulamasının ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına ilk günde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı katıldı.
Korona virüsün, Türkiye’de ilk görüldüğü Mart Ayı’ndan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Ben, tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacaklarına inanıyorum. Tabi salgın, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolasıyla sırası gelen vatandaşlarımızın MHRS üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:18
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

İnegöl’de kar yağışı kısa sürdü

İnegöl’de kar yağışı kısa sürdü

Bursa'da kar yağışı

Bursa'da kar yağışı

Meteorolojiden Bursa için ziraî don uyarısı

Meteorolojiden Bursa için ziraî don uyarısı

Mustafakemalpaşa kar yağışına hazır

Mustafakemalpaşa kar yağışına hazır

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.