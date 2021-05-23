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Bursa'da sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

23.05.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç günlük olduğu belirlenen ve kayalıkların arasında ıslanan kedi yavrusu, saç kurutma makinesiyle kurutularak annesinin yanına konuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandındaki kayalıkların arasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalgakıran mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıkların olduğu alandan kedi sesi geldiğini fark etti.

Kayalıkların arasına 3 kedi yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar, yavrulardan ikisini kurtardı. Diğer kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kedi yavrusunu kurtardı.

Birkaç günlük olduğu belirlenen ve kayalıkların arasında ıslanan kedi yavrusu, bir esnafın iş yerinde saç kurutma makinesiyle kurutularak annesinin yanına konuldu.

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