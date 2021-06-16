Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Sanık, etil alkollerin gelen son partisinde sorun çıkınca kendisinin, alanları mesajla ya da arayarak uyardığını, en yakın hastaneye gitmelerini ve ellerindeki alkolü karakola götürmelerini söylediğini dile getirdi.

Bazı sanıklarla etil alkol alışverişi yaptığını anlatan Uğur K, sadece etil alkol sattığını, hazır halde içki satmadığını ve etil alkollerin üzerine tıbbi amaçlı olduğunu belirtir yazı yapıştırdığını ifade etti.

Sanık Erhan O, boya badana işi yaptığını ve 200 lira karşılığında 5 litre etil alkol aldığını anlattı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut G, Erhan O, Birkan B, Uğur K, Muhammed H, tutuksuz sanık Kemal B, ölen kişilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Ölenlere rahmet yakınlarına sabır dileyen sanık, tahliyesini ve beraatını istedi.

Tekstil işi yaptığını aktaran sanık Mesut G. ise "Kimseye etil ya da metil alkol satmadım. Dosyada benden alkol aldığını belirten kimse yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Tekel bayisi işlettiğini anlatan sanık Birkan B. de aldığı ruhsatla etil alkol satışı yaptığını, tanıştığı sanık Uğur K'den aldığı etil alkolleri 4 ay boyunca sattığını ve herhangi bir problem çıkmadığını söyledi.

Son olarak aldığı 15 litre etil alkolü kimseye satmadığını ifade eden sanık, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Sanık Muhammed H. ise tekel bayisi işletirken kapattığını ve dezenfektan ile temizlik ürünleri satışı yapmaya başladığını dile getirdi.

Olaya konu alkolü sanık Uğur K'ye kendisinin satmadığını anlatan sanık, "Ölen kişiler nedeniyle çok üzgünüm ancak onların ölümünde herhangi bir payım yoktur. Beraat ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Kemal B. de sahte içki nedeniyle ölenlerden Kenan Ç'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Sanıklardan Uğur'dan alkol aldığım oldu. Son olayda yine Uğur'dan alkol aldım. Rakı yaptık, Kenan'la içtik. O maalesef hayatını kaybetti, ben 4 gün hastanede yattım. Bunun metil alkol olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.