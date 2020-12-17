Bursa'da sahte içkiden tutuklanan şüphelinin imalathanesine ulaşıldı

Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından dün tutuklanan 2 şüpheliden birine ait sahte içki imalathanesine ulaşıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve yapılan araştırmada dün tutuklanan U.K'nin sahte içki imalathanesi olduğunu tespit eden ekipler, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 50 litre sahte içki, doldurulmuş ve doldurulmaya hazır 1 litrelik şişeler, 5 litrelik bidonlar, sahte içki etiketleri, boş şişe kapakları, alkol derecesi ölçmeye yarayan aletler, alkol karışımı hazırlamakta kullanılan ürünler ve 30 litrelik bidon ele geçirildi.

U.K'nin bu adreste, kargoyla getirttiği yüklü miktardaki sahte alkolü, çeşitli karışımlar yapıp şişelere ve bidonlara doldurarak etiketledikten sonra piyasaya sürdüğü iddia edildi.

- Gözaltındaki 3 kişinin sorgusu sürüyor