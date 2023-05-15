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Bursa’da sayılan oylar YSK’ya teslim edildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

15.05.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar YSK’ya teslim edilirken, önünde kilometrelerce trafik oluştu.

Bursa’da sayılan oylar YSK’ya teslim edildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi. 2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Bursa’da 6 bin 862 sandık açılarak oy sayımına başlandı. İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapıyor.

Bursa’da seçimlere katılımın yüzde 85-95 arasında olduğu öğrenilirken, sırtlanan çuvallar YSK’ya teslim edildi. YSK önünde oluşan trafik kuyruğu ise kameralara yansıdı.

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