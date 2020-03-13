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Bursa’da şehir içi otobüslerine korona önlemi

BURSA HABERLERİ  | 13.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.Burulaş’a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Bursa’da şehir içi otobüslerine korona önlemi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.
Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.
Burulaş’a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir endişe duymadan binebileceklerini vurgusu yapılırken, ilaçlama işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Bursa’da şehir içi otobüslerine korona önlemi

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Osmangazi
Şule Eczanesi
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Tokoğlu Eczanesi
Osmangazi
Yeni Bağlar Eczanesi
Osmangazi
Yeni İpek Eczanesi
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