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Bursa'da sel sularına kapılan Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.06.2020 08:27 | Son Güncelleme

Bursa'da sel sularına kapılan Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

BİNGÖL (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Derya Bilen'in cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi.

Bilen'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesine getirilen cenazesi, burada yıkandı.

Akraba ve yakınlarının yoğun katılımıyla Bilen'in cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Ardından cenaze, belediyeye ait araçla Yenişehir Havaalanı'na götürüldü.

Burada kargo uçağına konulan naaş, Bilen'in akrabalarıyla memleketi Bingöl'e gönderildi.

Bilen'in sabaha doğru Bingöl'e ulaşan cenazesi, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Bursa'nın Kastel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

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