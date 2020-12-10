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Bursa'da sendikaların etkinlikleri ve genel kurulları 1 Mart 2021'e kadar ertelendi

BURSA HABERLERİ  | 10.12.2020 10:58 | Son Güncelleme

Bursa'da sendikaların etkinlikleri ve genel kurulları 1 Mart 2021'e kadar ertelendi

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sendikalar tarafından genel kurul toplantıları dahil düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Kasım'daki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından gerçekleştirilecek genel kurul dahil tüm etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bahse konu kuruluşlara sendikaların da eklenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği anımsatılan açıklamada, tekel bayilerinin kısıtlamadan muaf tutulmadığı, aynı gün ve saatlerde market ve bakkallarda da alkol satışının yapılmamasına karar verildiği ifade edildi.

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