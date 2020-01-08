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  4. Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

BURSA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bursa’da Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri olan ’seri yargılama usulü’ devreye girdi.

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri olan ’seri yargılama usulü’ devreye girdi. Alkollü araç kullanan sanık yarı oranda teklif edilen cezayı kabul etmesi sonucu aynı gün Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dosya üzerinden yargılaması yapılarak bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri olan ’seri yargılama usulü’ Bursa’da başlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’nda görülen ilk davada, uygulamayla görevli savcı Metin Ünal tarafından ilk alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç. (38), verilecek 4 ay hapis cezasını iki aya indirebileceğini katip tarafından söylenerek adliyeye davet edildi. E.Ç., ’alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle soruşturma yürütüldüğü, seri muhakeme usulü kapsamındaki suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Seri muhakeme usulü yargılanmayı avukatı eşliğinde kabul eden E.Ç.’ye kendisinde saptanan alkol miktarı göz önünde bulundurularak alacağı cezanın takdiren 4 ay hapis cezası olacağı ifade edildi. Cezada yarı oranda indirim yapılarak 2 ay hapis cezası verilmesi, bunun da 60 gün karşılığı bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesi teklifini kabul eden şüpheli, görevlendirilen 2 mahkemeden Bursa 4’cü Asliye Ceza Mahkemesine, olayın karara bağlanması üzerine sevk edildi. Aynı gün içinde görevli mahkemeye giden E.Ç., teklifi kabul ettiğini yinelediği hakimlik tarafından, teklifteki gibi sonuç olarak bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, yeni usuller ve düzenlemelerin yargılanmalarda hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını vurgulayarak, "Yargı teşkilatı yeni usul ve düzenlemelerle basit suçlara hızlı ve etkin karşılık verecek. Bozulan kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlanmasına hizmet edecektir. Bursa Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bu yeni uygulamaların hayata geçirilişinde gereken hassasiyeti ve özeni göstereceğiz” dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başsavcıvekili Hasan Yalçın idaresinde kurulan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’nda cumhuriyet savcıları Metin Ünal, Gökhan Yılmaz ve Hasan Şakrak ile Celalettin Karanfil görevlendirildi. Cumhuriyet savcılarının sunduğu teklif sanıklar tarafından kabul edildiği takdirde önce Yalçın’a, onun oluruyla da görevlendirilen 4. ve 5. Asliye Ceza Mahkemelerinden birine gönderilecek.

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