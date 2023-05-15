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Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

15.05.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İsmail Hakkı T. idaresindeki 16 S 0101 plakalı servis otobüsü, Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Hasan B. yönetimindeki 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi.

Kazada, yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa özel halk otobüsü kaza

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