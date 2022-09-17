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Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

17.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Ankara Yolu Mandıras Caddesi girişinde Eyüp Aslan idaresindeki 67 ABU 779 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan Sefa Çelik'in kullandığı 16 S 3301 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp Aslan ve aynı araçta bulunan Saygın Bulut ile minibüsteki Canan Yalçınkaya ve Gulferiye Yıldız yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kestel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Otomobil

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