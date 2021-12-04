Bursa'da şikayet üzerine temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çöp biriktirilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Davutdede Mahallesi Conk Sokak'taki bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

Savcılık kararıyla eve giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, evi temizledi.

Yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.

Mahalle sakinleri de belediye ekiplerine teşekkür etti.



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