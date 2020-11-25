Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İ.I. (55) ile Z.Y. (43) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Y'ye ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

