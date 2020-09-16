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Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 16.09.2020 05:22 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Gürsü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Samet Ö. ile Ekrem Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, Samet Ö. önce Ekrem Ç'ye ardından Ekrem Ç'nin akrabaları Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T'ye ateş açtı. Ekrem Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T. yaralandı.

Samet Ö. ise silahlı yaralama sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaçan Samet Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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