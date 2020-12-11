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Bursa'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 11.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan kişi sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.K. ve oğlu T.K. ile husumetli oldukları C.Y. arasında Örnekköy Mahallesi'nde yolda karşılaşmaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla M.K'nin minibüsüne doğru ateş eden C.Y'ye, T.K. de karşılık verdi. Bu sırada olayla ilgisi bulunmayan bölgedeki K.F'nin (36) sırtına saçmalar isabet etti.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunu gözaltına alan ekiplerin C.Y'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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