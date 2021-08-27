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Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

27.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi 9. Sakarya Sokak'ta, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheliler, Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B'ye (37) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Akın B'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayram B'yi de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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