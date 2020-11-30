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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası kesildi

BURSA HABERLERİ  | 30.11.2020 01:37 | Son Güncelleme

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası kesildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası verildi.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

İnegöl ilçesi, İnegöl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kısıtlamalar nedeniyle uygulama gerçekleştiren ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi durdurarak izin belgesini talep etti.

Ekipler, izin belgesinin olmadığı tespit edilen Arif A'ya kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulamak istedi.

Arif A, bu sırada polislere, "Ben boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum." ifadelerini kullanarak itiraz etti.

Polis ekipleri, Arif A'ya kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 185 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan aynı bölgede, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye de toplam 19 bin lira ceza yazıldı.

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