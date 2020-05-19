Bursa’da sosyal mesafe 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı

İnegöl Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu balkonlar taşıdı. Belediye Halk Dansları Topluluğu, farklı bölgelerde yaptığı gösterilerle sosyal mesafeli bir kutlama gerçekleştirdi. Türk Bayraklarıyla süslenen balkonlar, adeta bayram yerine döndü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İnegöl Belediyesi ile coşkulu bir şekilde kutlandı. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, farklı bölgelerde yaptıkları gösterilerle 19 Mayıs coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Alanyurt bölgesinde, Yeniceköy DOSTUM tesislerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde ve Heykelde sunduğu gösterilerle 19 Mayıs coşkusunu balkonlara taşıdı. Yapılan gösterilere Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Gösterilere balkonlarından eşlik eden vatandaşlar hitaben konuşan Başkan Taban, “Arkadaşlarımız fiziki anlamda da sitenin uygunluğundan dolayı gösteri için burayı tercih ettiler. Bu anlamda pozitif ayrımcılık oldu. Gösteriler devam edecek ben de sizlere bir selam vermek istedim. Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle yasaklar var. Bundan dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Olabildiğince kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bizler de bu yasak çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bu etkinliklerle sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ben emeği geçen halk oyunları ekiplerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne olur sağlığınızı önemseyin, olabildiğince sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edin. Kadir gecenizi ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Klip Türkiye’ye örnek oldu

Öte yandan, gösteriler sırasında İnegöl Belediyesi tarafından çekilen videolarla oluşturulan klip, bugün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hazırlanan klip büyük ilgi gördü. Ülke gündemine gelen videoyla İnegöl Belediyesi adeta Türkiye’ye örnek bir etkinlik gerçekleştirmiş oldu.

