YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da sosyal mesafe 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı

Bursa’da sosyal mesafe 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı

BURSA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu balkonlar taşıdı.

İnegöl Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu balkonlar taşıdı. Belediye Halk Dansları Topluluğu, farklı bölgelerde yaptığı gösterilerle sosyal mesafeli bir kutlama gerçekleştirdi. Türk Bayraklarıyla süslenen balkonlar, adeta bayram yerine döndü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İnegöl Belediyesi ile coşkulu bir şekilde kutlandı. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, farklı bölgelerde yaptıkları gösterilerle 19 Mayıs coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı.
İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Alanyurt bölgesinde, Yeniceköy DOSTUM tesislerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde ve Heykelde sunduğu gösterilerle 19 Mayıs coşkusunu balkonlara taşıdı. Yapılan gösterilere Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Gösterilere balkonlarından eşlik eden vatandaşlar hitaben konuşan Başkan Taban, “Arkadaşlarımız fiziki anlamda da sitenin uygunluğundan dolayı gösteri için burayı tercih ettiler. Bu anlamda pozitif ayrımcılık oldu. Gösteriler devam edecek ben de sizlere bir selam vermek istedim. Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle yasaklar var. Bundan dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Olabildiğince kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bizler de bu yasak çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bu etkinliklerle sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ben emeği geçen halk oyunları ekiplerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne olur sağlığınızı önemseyin, olabildiğince sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edin. Kadir gecenizi ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
Klip Türkiye’ye örnek oldu
Öte yandan, gösteriler sırasında İnegöl Belediyesi tarafından çekilen videolarla oluşturulan klip, bugün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hazırlanan klip büyük ilgi gördü. Ülke gündemine gelen videoyla İnegöl Belediyesi adeta Türkiye’ye örnek bir etkinlik gerçekleştirmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Bursa Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:37
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Biray Eczanesi
Nilufer
Cadde Park Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Denge Eczanesi
Yildirim
Fatih Eczanesi
Osmangazi
Filiz Eczanesi
Yildirim
Işıtan Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.