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Bursa’da suç makinesi yakalandı

12.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü.

Bursa’da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalandı.
Hakkında 13 adet dolandırıcılık, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 2 adet yaralama, hükümlü tutuklunun kaçması gibi toplam 18 ayrı suçtan aranması bulunan F.Ü. (36), Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’nın başarılı operasyonu ile Mustafakemalpaşa Durumtay Mahallesi’nde yakalandı.
F.Ü için Jandarma Komutanlığı istihbarı çalışmalar neticesinde sıkı takip başlatmıştı. F.Ü. sevk edildiği Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 31 bin 400 TL adli para cezası bulunduğundan tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edildi.

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