Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yargılanıyor

İddia makamı ayrıca sanığın tutuklanmasını, sanık Hünkar Y'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için öldürmeye teşebbüs, nitelikli tehdit, senedin yağması suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık avukat H.K'nin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde tefecilik"ve ana iddianamede yer alan bazı olaylar için nitelikli yağmaya teşebbüs, silahlı tehdit, mala zarar verme, silahla basit yaralama, öldürmeye teşebbüs, tehdit ve nitelikli tehdit, senedin yağması ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle Avukatlık Kanunu usulü gereği hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Bursa'da " tefecilik " ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen ikisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava da savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanık İ.K'nin ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme, silahla kasten basit yaralama, sanık A.H'nin de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bir olay için silahlı suç örgütüne üye olma ve suç üstlenme suçlarından cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talebinde bulunuldu.

İddia makamı ayrıca, sanık K.G.K'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için silahlı suç örgütüne üye olma, nitelikli tehdit, senedin yağması suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına ve tutuklanmasına, sanık M.Ç'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan cezalandırılmasına ve tutuklanmasına ilişkin karar verilmesini talep etti.

Sanık Mustafa D'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için öldürmeye teşebbüs, silahlı suç örgütüne üye olma suçlarından cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, sanık V.G'nin de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için nitelikli yağmaya teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, silahlı tehdit, mala zarar verme, silahla basit yaralama, silahlı suç örgütüne üye olma suçlarından cezalandırılmasına ve tutuklanmasına, sanık İ.Ç'nin ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılmasına, sanık S.Ö. ve S.D'nin ise beraatlerine karar verilmesini istendi.