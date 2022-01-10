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Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

10.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç örgütü kurdukları ve yönettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Zanlılardan biri savcının talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 11 şüpheli ise adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 şüpheliye yönelik 7 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, ekipler 16 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, bir kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve iki senet ele geçirilmişti.

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