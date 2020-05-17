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Bursa'da sulama motorunu tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

BURSA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bursa'da sulama motorunu tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sulama motorunu tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde tarla sulama işlemi yapılırken bozulan sulama motorunu tamir etmeye çalışan Mustafa Yılmaz (36), akıma kapıldı. Olayı gören Yılmaz'ın yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası Mustafa Yılmaz'ın Bursa'da çalıştığı, hafta sonu ailesine yardım etmek için Orhaneli'ye geldiği öğrenildi.

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