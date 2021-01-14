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Bursa'da tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

14.01.2021 03:41 | Son Güncelleme:
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Bursa'da tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'da tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasadaki tahtalar yola saçılmasına rağmen trafikte seyretmeye devam eden kamyonun sürücüsüne ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyir halinde olan Ali D. yönetimindeki 16 Y 8168 plakalı kamyon, cadde üzerinde seyir halindeyken kasadaki tahtaları yaklaşık 2 kilometre boyunca saçarak ilerledi.

Bazı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kamyonu cadde üzerinde durdurdu.

Evrakların incelenmesinin ardından sürücüye trafikte tehlikeye neden olduğu için cezai işlem uygulandı.

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