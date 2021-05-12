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Bursa'da taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

12.05.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA)- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Enes K. yönetimindeki 16 Y 5338 plakalı motosiklet, Senayi Ç'nin kullandığı 16 T 5576 plakalı taksi ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerin sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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