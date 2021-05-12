Bursa'da taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA (AA)- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Enes K. yönetimindeki 16 Y 5338 plakalı motosiklet, Senayi Ç'nin kullandığı 16 T 5576 plakalı taksi ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerin sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz