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Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

02.11.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Muharrem Avcı idaresindeki 16 T 0723 plakalı taksi, Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Muhammed Abdu'nun kullandığı 16 MB 8777 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet savrulurken, taksi ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücüler ile taksideki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa Yıldırım kaza

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