Bursa'da tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde iş yerinde 4 mezar steli ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı iddia edilen E.A'nın, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kişinin iş yerinde arama yapan ekipler, üzerinde kabartma insan figürleri ve yazılar olan 4 mezar steli ile dedektör ve kırıcı delici buldu.

Gözaltına alınan E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Muhafazaya alınan mezar stelleri ile ilgili inceleme yapılacağı öğrenildi.

