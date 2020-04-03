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Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

BURSA HABERLERİ  | 03.04.2020 21:14 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.

A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa jandarma komutanlığı tarihi eser kaçakçılığı

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