Bursa'da tarihi eser satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen Z.E, M.K, A.T, ve M.E'yi, Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
M.E'nin aracında yapılan aramada, 45 sikke, 7 obje, 13 yüzük, bir haç uçlu kolye, bir adet üzerinde figürler olan kadeh, bir cam gözyaşı şişesi, bir tabanca ve şarjör ile 6 tabanca fişeği bulundu.
4 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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