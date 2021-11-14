Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yenişehir’den Bursa’ya tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, Yalova yolundaki Dörtyol mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü Tabak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çoğunun ayakta tedavi edildiği 13 yaralıdan bazıları Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz