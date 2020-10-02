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Bursa'da tekne motoru çalan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bursa'da tekne motoru çalan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da tekne motoru çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mudanya, İznik ve Orhangazi ilçelerinde, son iki ayda 7 tekne motorunun çalınması üzerine inceleme ve araştırmalara başladı.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, 300 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra şüpheli kişilerin kullandığı aracı tespit etti.

Hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden kiraladığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda H.T, E.C. ve E.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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